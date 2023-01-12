Garo Paylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partiden? Garo Paylan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Garo Paylan geliyor. Peki, Garo Paylan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor? Garo Paylan evli mi, çocuğu var mı? Garo Paylan'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Garo Paylan, Ermeni asıllı eğitimci ve siyasetçi. Peki, Garo Paylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Garo Paylan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

GARO PAYLAN KİMDİR?

Garo Paylan (d. 3 Ekim 1972, İstanbul), Ermeni asıllı eğitimci ve siyasetçi. Haziran 2015 genel seçimlerinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili olarak yer almış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçilmiştir. Elli yılı aşkın bir süre sonra Türk parlamentosuna giren ilk Ermeni milletvekillerinden biri olmuştur.

Garo Paylan doğum tarihi : 1972

Garo Paylan kaç yaşında : 50 yaşında

Garo Paylan nereli : İstanbul doğumlu

Garo Paylan mesleği ne : Siyasetçi, Eğitimci

Garo Paylan, aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin üç çocuğundan ortancası olarak 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğdu. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamladı. Bir dönem iş adamı olup Yeşilköy Ermeni Okulunda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı. Ana dil temelli çok dilli eğitimin gelişimi için projeler yönetti. Bir Hristiyan olan Paylan, nüfus cüzdanının din kısmında Hristiyan yazdığı için çocukluğundan beri gittiği kurumlarda birçok kez ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul'da üçüncü bölge ikinci sıradan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve böylece TBMM tarihinde 54 yıl sonra ilk kez meclise giren Ermeni milletvekillerinden biri oldu. Kasım 2015 genel seçimlerinde de HDP'nin İstanbul milletvekili seçildi.