Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Garo Paylan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Garo Paylan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? Garo Paylan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Garo Paylan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Garo Paylan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? Garo Paylan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Ekonomist; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Ermeni okullarında yöneticilik yaptı. Ana dili temelli çok dilli eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Halkların Demokratik Partisinin Kurucu Üyesidir. HDP'de 2 dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısıdır.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.