Garnier hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Garnier hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Garnier markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Garnier hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

GARNİER HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Garnier Fransız kozmetik şirketi L'Oréal'ın bir kozmetik markasıdır. Markanın kurucusu Fransız kökenli Alfred Amour Garnier'dır. Saç bakımı ve cilt bakımı ürünleri üretir.

Tarihi

Başlangıçta Blois'den (Loir-et-Cher ili) olan, Alfred Garnier 1870'lerden beri kuaför, parfümcü, bluz ve peruk üreticisi olmuştur. Gelin ve akşam saçlarında uzmanlaşan sanatçı ayrıca saç ve sakal boyaları da sunuyordu. Onun kurduğu şirket, 1904'te Laboratoires Garnier olarak işe başladı.

1909'da Alfred Garnier dükkanını Gobert adında bir kuaföre sattı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, mağaza Laboratoires Garnier'in oluşturulduğu Garnier Enstitüsü oldu. 1929'da Garnier Laboratuvarları kimyager Bernard Guilpin ve doktor Gaston Roussel (Roussel Uclaf şirketinin kurucusu) tarafından yönetildi. Ürün yelpazesine şampuan, cilt bakımı ürünleri, diş macunu dahil idi. Uluslararasılaşma 1926'da Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin ve 1935'te İsviçre ile başladı.

1946 yılında, Garnier ilik ekstresine dayanan bir ürünü ticarileştirdi. İki yıl sonra, Garnier Tentür bir Art deco şişesinde satıldı. 1952 yılında Lacto Color, sıvı boyaya eklenen ve yirmi dört Garnier rengin tam tonunu veren "doğal sütün anti-toksik özellikli" ilk krem tanıttı. 1965 yılında, Garnier L'Oréal grubu tarafından satın alındı.

Garnier, farklı cilt tipleri ve kültürleri hedefleyen belirli ürün grupları ile dünya çapında çok sayıda ülkede satılmaktadır. 2011 yılında Garnier, ürün konteynerlerinin, biyobozunur poşet ve biyobozunur plastik'in pazara sürülmesini desteklemek için TerraCycle ile işbirliği yaptı. İletişim medikal tavsiyeler ve kuaförlerin tavsiyeleri ile basında yapılır.

Garnier saç bakımı ve cilt bakım ürünleri Asya, Çin, Japonya ve Hindistan'da kullanılan en yüksek lüks markalardan biridir. Marka Güven Raporu 2012'de, Garnier, Hindistan'ın en güvenilir markaları arasında 73. sırada yer aldı. Daha sonra, 2013 Marka Güven Raporu'na göre, Garnier, Hindistan'ın en güvenilir markaları arasında 47'nci sırada yer aldı.