Filistin taraflarında çok fazla yetişmekte olan bir ağaç türü olarak bilinen Garkad Ağacı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Garkad Ağacı nedir, özellikleri nelerdir? Garkat Ağacının hikayesi nedir?

Garkad ağacı, dolgun yaprakları ve beyaz çiçekleri ile bilinen bir ağaç türüdür. Aynı zamanda bu ağacı Yahudiler çok sevdiği için diğer adı ise, Yahudi ağacı olarak bilinir. Peki, Garkad Ağacı nedir, özellikleri nelerdir? Garkat Ağacının hikayesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GARKAD AĞACI NEDİR?

Garkad ağacı, dolgun yaprakları ve beyaz çiçekleri ile bilinen bir ağaç türüdür. Aynı zamanda bu ağacı Yahudiler çok sevdiği için diğer adı ise, Yahudi ağacı olarak bilinir.

Gargat ağacının en önemli özelliği ise, hem Müslümanları hem de Hristiyanları ilgilendiren dini konularda yer almasıdır. Özellikle de Yahudiler yaşadıkları yerlere bolca gargat ağacı diker.

GARKAD AĞACI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bozkırlarda ve çöllerde çok fazla miktarda yer alan bir ağaç türüdür

Kırmızı ve yenilebilir meyveleri olan bir ağaç olma özelliğine de sahiptir.

İsrail de çok fazla görülen Gargat ağacı olduğu bilinir.

Bahar aylarında ise, beyaz çiçekler açar.

Ağacın boyunun 3 ya da 4 metre arasında olduğu bilinir.

Hadislerde yer alması ve dini özellikleri ile bilinen bir ağaç türüdür.

GARKAD AĞACININ HİKAYESİ NEDİR?

Gargat ağacı, bodur ve gövdeli bir ağaç türüdür. Gargat ağacının kırmızı ve yenilebilir bir meyvesi de vardır. Yaprakları ise çok etli bir yapıya sahiptir. İsrail de en çok dikilen ve çok sık yetiştirilen ağaçlardan birisi olarak bilinir. Gargat ağacının dini olarak da büyük bir öneme sahip olduğu bilinir. Özellikle de bahar döneminde açan bir ağaçtır. Özellikle de Mayıs ve Nisan aylarında beyaz çiçekler açan bir ağaçtır. Gargat ağacı, özellikle de Yahudiler için çok büyük bir öneme sahiptir.