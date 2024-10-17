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Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı?

Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı?
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Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Garip Dede Cemevi'ne yapılan saldırı büyük tepki çekti. Bu saldırının sorumlusunun kim olduğu merak ediliyor.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nde, M.D. adlı kişi tarafından dün bir saldırı gerçekleştirildi.Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırının faillerinin bir an önce bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Garip Dede Cemevi'ne kimin saldırdığı araştırılıyor. Peki, Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı? Detayalr haberimizde...

GARİP DEDE CEMEVİ'NE KİM SALDIRDI?

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nde, M.D. adlı kişi tarafından dün bir saldırı gerçekleştirildi. Olayda, cemevine giren M.D. abdest alıp namaz kılmak isteyerek cemevinin yaşam alanında etrafa saldırdı ve Atatürk büstünü kırdı. Cemevi sakinlerinin müdahalesiyle yakalanan M.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, M.D.'nin uyuşturucu madde kullanımı ve tehdit suçlarından sabıkası bulunduğu, ayrıca "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan firari olduğu belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırının faillerinin bir an önce bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Garip Dede Cemevi'ne kim saldırdı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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