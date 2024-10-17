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Garip Dede Cemevi'nde ne oldu?

Garip Dede Cemevi'nde ne oldu?
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Garip Dede Cemevi'nde yaşanan gelişmeler merak konusu oldu. Cemevinde neler olduğuna dair detaylar merak ediliyor. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? İşte detaylar!

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nde, M.D. adlı kişi tarafından dün bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Garip Dede Cemevi'ne kimin saldırdığı araştırılıyor. Peki, Garip Dede Cemevi'nde ne oldu? Saldırgan tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

GARİP DEDE CEMEVİ'NDE NE OLDU?

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nde, M.D. adlı kişi tarafından dün bir saldırı gerçekleştirildi. Olayda, cemevine giren M.D. abdest alıp namaz kılmak isteyerek cemevinin yaşam alanında etrafa saldırdı ve Atatürk büstünü kırdı. Cemevi sakinlerinin müdahalesiyle yakalanan M.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, M.D.'nin uyuşturucu madde kullanımı ve tehdit suçlarından sabıkası bulunduğu, ayrıca "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan firari olduğu belirlendi.

Garip Dede Cemevi'nde ne oldu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"15.10.2024 tarihinde, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde Atatürk büstüne zarar verilmesi olayıyla ilgili olarak; ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemelerde, M.D. isimli şüpheli şahsın Atatürk büstüne zarar verdiği ve büstü kırdığı tespit edilmiştir. M.D.'nin uyuşturucu madde kullanımı ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu, ayrıca 13.10.2024 tarihinde Bursa ili Orhangazi ilçesinde 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan firari olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs, 5816 SKM suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemleri tamamlandıktan sonra 16.10.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

Bu olay sonrası, cemevine yönelik saldırılarla ilgili güvenlik tedbirlerinin artırılması ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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