Garfield resmindeki 5 farkı insanların yüzde 99,9'u bulamıyor! Sadece kartal gözlüler 10 saniyede görebiliyor

En sevilen çizgi film karakterlerinden birisi olan Garfield'ın başrolde olduğu ilginç testi insanların yüzde 99,9'u 10 saniyede çözemiyor. 10 saniyede 5 farkı tespit etmeniz gereken bir resim var. Resimdeki farkları sadece kartal gözlüler kısa sürede bulabiliyor.

Garfield resmindeki 5 farkı 10 saniye içerisinde insanların yüzde 99,9'u bulamadı. Peki siz bulabilir misiniz? Bu oyunla birlikte keskin görüş yeteneğinizi test edebilirsiniz. İki benzer görüntü arasındaki farkları tanımlamanız gereken bir tür bulmaca oyunu olan bu testi sadece kartal gözlüler çözebiliyor.

Gözlem becerilerinizi test etmek veya görme keskinliğinizi, tarama ve karşılaştırma becerilerinizi ve konsantrasyon gücünüzü geliştirmek istiyorsanız, farkları tespit etme oyunları sizin için en iyisidir.

Not: Görsel testleri çözerken sayfayı aşağıya yavaşça kaydırmanızı tavsiye ederiz.

SADECE KARTAL GÖZLÜLER GÖREBİLİYOR

Aşağıda 5 farkı tespit etmenizi sağlayacak iki Garfield resmi bulunuyor. Bu sevimli çizgi kahramanı iyice inceleyip doğru cevapları 10 saniyede bulmaya çalışın. Süreyi başlatabilirsiniz.

Farklar en küçük ayrıntılarda gizlidir. Çok incedir ve kolaylıkla gözden kaçabilir. Bulabildiniz mi?

Görüntüler arasındaki küçük farkları görebilmek için keskin görüşe ihtiyaç vardır. Ancak üzülmeyin, 10 saniye gibi kısa bir sürede insanların birçoğu farkları bulamıyor.

Bu testi 5 saniye içerisinde çözebiliyorsanız, keskin bir görüşe ve ince değişiklikleri tespit etme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahipsiniz demektir.

Cevabı bulamadıysanız bu makalenin sonundaki çözümü kontrol edebilirsiniz.

GARFIELD RESMİNDEKİ 5 FARK

Resimdeki farkları aşağıdaki görselde bulabilirsiniz. Tahminlerinizi karşılaştırın ve kaç doğru cevap verdiğinizi kontrol edin.

IQ ve optik illüzyon testlerini çözmekten keyif alıyorsanız aşağıdaki testleri de deneyebilirsiniz.

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