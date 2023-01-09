Yıldız futbolcu Gareth Bale futbolcu bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla futbolu bıraktığını açıklayan Gareth Bale hakkında futbol severler, Gareth Bale futbolu neden bıraktı, sakatlandı mı? Gareth Bale hangi takımda? merak etti. İşte detaylar...

Gareth Bale futbolu neden bıraktı? Gareth Bale sakatlandı mı? Gareth Bale niye futbolu bıraktı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Gareth Bale futbolu bıraktı mı? Gareth Bale futbolu neden bıraktı, sakatlandı mı? Gareth Bale hangi takımda? İşte ayrıntılar...

GARETH BALE FUTBOLU MU BIRAKTI? NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Gareth Bale, 33 yaşında futbolu bıraktı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bale, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

Tottenham ve Real Madrid'de oynadığı futbolla akıllara kazınan 33 yaşındaki futbolcu Gareth Bale, yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Twitter paylaşımı şöyle:

"TÜM ESKİ KULÜPLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC forması giyen Galli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

BALE'IN İSTATİSTİKLERİ

Dünyaca ünlü futbolcu Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol-139 asistlik performans gösterdi.

GARETH BALE KİMDİR?

Gareth Frank Bale (d. 16 Temmuz 1989, Cardiff), sağ kanat mevkiinde oynayan Galli millî futbolcudur. MLS takımlarından Los Angeles'da forma giymektedir.

Kulüp Kariyeri:

Southampton

16 yaş 275 günlükken, 17 Nisan 2006'da Southampton adına ilk maçına çıktığında Southampton takımı adına forma giyen en genç ikinci futbolcu (Theo Walcott'tan sonra) oldu. Southampton'ın Millwall'ı 2-0 yendiği o karşılamanın tamamında oynadı. 6 Ağustos 2006'da Bale ilk golünü durumu 1-1'e getiren bir frikik golüyle Derby County'e karşı attı. Maç 2-2 sonuçlandı.

2006-07 sezonunun ikinci maçında diğer bir frikik golünü St.Mary Stadı'nda Coventry City takımına karşı attı. Bale'in "frikik uzmanlığı" ünü West Bromwich Albion'a attığı golle daha da arttı. 16 Aralık 2006 itibarıyla Bale Sunderland, Hull ve Norwich City'ye attığı birer golle gol sayısını beşe çıkardı.

Aralık 2006 da Carwyn James Ödülü olarak bilinen BBC11 Galler Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazandı. Daha sonra Tottenham'a transfer oldu. Burada 7 gole ulaştı fakat esas olarak Inter'e 4-3 yenildikleri maçta dikkatleri üzerine çekmiştir.

Tottenham Hotspur

6 sene boyunca Tottenham Hotspur'da forma giydi. Sol kanat dışında, sağ kanat ve forvet arkası mevkiinde de oynadı. Üstün başarısı ile herkesin dikkatini çeken Bale, 1 Eylül 2013 tarihinde 100 milyon euro bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak Cristiano Ronaldo'nun en pahalı futbolcu olma unvanını elinden aldı. Transferi hem Tottenham hem de Real Madrid kulüplerinin resmi sitesinden duyuruldu.

Real Madrid

1 Eylül 2013 tarihinde Bale, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti olarak Tottenham'a 100 milyon euro ödendi. Bale yaptığı ilk açıklamada: Benim için Real Madrid'de oynamak büyük bir düştü ve gerçekleşti. sözlerini kullandı.

14 Eylül 2013 tarihinde, Villareal ile yapılan lig maçında Real Madrid adına ilk kez forma giydi. İlk golünü de bu maçta kaydetti. Fakat maç 2-2 berabere sonuçlandı.

17 Eylül 2013 tarihinde, Galatasaray ile karşılaşan Real Madrid'de oyuna ikinci yarı Isco'nun yerine girerek Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Liginde forma giymiş oldu. 5 Kasım 2013 tarihinde, Juventus ile karşılaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid adına ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi golünü bu maçta attı. Maç 2-2 berabere sonuçlandı. Bale 2014 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının uzatma dakikalarında bir gol atarak takımının kupayı kazanmasına katkıda bulunmuştur.

Tottenham Hotspur (kiralık)

19 Eylül 2020 tarihinde Bale, kiralık olarak Tottenham Hotspur'a geri dönmüştür.

Millî takım kariyeri

26 Mayıs 2021'de EURO 2020'den sonra millî takımı bırakacağını açıkladı.