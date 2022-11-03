Gardiyanlık KPSS puanları 2022 kaç?

Gardiyanlık puan türü ve puanları KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Gardiyanlık KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. Gardiyan alımlarına ilişkin detaylar da arama motorlarında sorgulanıyor. Gardiyanlık KPSS önlisans puanı ve ayrıntılar haberimizde...

GARDİYANLIK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Gardiyanlık başvuru KPSS puanı ile yapılıyor.

GARDİYANLIK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Gardiyan olmak için bir takım şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Gardiyan olmak için şartlar şu şekildedir;

- Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak (Açık lise de dahil)

- KPSS sınavına girmek ve KPSS sınavından en az 70 puan almak.

- KPSS sınavından sonra mülakatlarda istenilen bilgileri vermek.

GARDİYAN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Gardiyan olmak için fiziki olarak bu mesleğe uygun olmanız gerekmektedir. İlk olarak ceza infaz kurumları ve tutukevleri tarafından verilen eğitime tabi tutulursunuz. Bu eğitimi başarılı bir şekilde tamamlamış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda psikolojik olarak gardiyanlık mesleğine uygun olmanız gerekir.

GARDİYAN NEDİR?

Islah evlerinde ya da cezaevlerinde çalışan mahkumların yeme içme ve hayatlarını sürdürmek için her türlü ihtiyaçlarını karşılayan kimseye Gardiyan denilmektedir. Gardiyanlığın bir diğer adı ise infaz koruma memurudur. İnfaz koruma memuru tutuklu olan kişilerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlamaktadır. Cezaevleri ve ıslahevlerinde çalışan bu kişiler cezaevinin her türlü işleyişinden ve disiplininden sorumludur.

GARDİYAN NE İŞ YAPAR?

Gardiyan cezaevinde tutuklu olan kişilerin denetiminden sorumludur. Aynı zamanda cezaevi ile ilgili her türlü işleyiş gardiyana aittir. Tutuklu ve hükümlü kişilerin temel yaşam standartlarının uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda cezaevinde hükümlülerle cezaevi yönetimi arasında bir köprü vazifesi görür. Cezaevinde bütün işleyişten ve düzenden gardiyanlar sorumludur. İnfaz koruma memurları tutukluların insani şartlar çevresinde cezasını tamamlamasını hedefler.