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Garanti BBVA Yatırım, eTrader uygulamasını yeniledi

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Garanti BBVA Yatırım'ın hisse senedi ile VİOP işlemlerinde kolaylık sağlayan eTrader uygulaması, kullanıcılara konforlu bir deneyim sağlamak için yenilendi. Yenilenen uygulama hem profesyonel yatırımcılara hem de Borsa İstanbul yatırım ürünleriyle yeni tanışacaklara farklı kullanım fırsatları sunuyor.

Uygulama içinde, profesyonel yatırımcıya ücretsiz olarak sağlanan temel ve teknik analiz modüllerinin yanı sıra, yeni yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış eğitim dersleriyle her seviyeden kullanıcıya kapsamlı bir eğitim sunuluyor. Uygulamayı kullanan yatırımcılar ücretsiz lisanslı TradingView grafik altyapısı, canlı veri yayın paketi, takas analiz uygulaması ve akademik yazıları takip ederken, Garanti BBVA Yatırım Danışmanlığı ekibinden gelen al-sat önerilerini de görüntüleyebiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Sinem Edige, "İştiraki olduğumuz Garanti BBVA'nın köklü bir dijitalleşme yolculuğu var. Kurum olarak biz de aynı vizyonla hareket ediyor, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran dijital ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye, ihtiyaçlara göre yenileyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. TradingView ve F-Ray işbirliğiyle yenilenen eTrader uygulamamızla profesyonel yatırımcılarımıza teknik detayları analizlerle sunarak, yeni yatırımcılarımıza ise finansal eğitim desteği vererek, kullanıcıların piyasa bilgilerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bütün bu farklı kullanım özellikleri sayesinde yatırım dünyasında fark yaratmayı ve eTrader'ı pazardaki en iyi alım - satım uygulaması haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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