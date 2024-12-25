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Garanti BBVA, Yapay Zeka İle Geleceğin Bankacılık Deneyimini Tasarlıyor

Garanti BBVA, Yapay Zeka İle Geleceğin Bankacılık Deneyimini Tasarlıyor
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Garanti BBVA, mobil bankacılık kanallarında müşteri ihtiyaçlarına empati ve çözüm odaklı bir yaklaşımla çözüm sunarak yapay zeka teknolojilerini müşteri deneyimini geliştirmek için kullanıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bankacılık sektöründe müşteri beklentilerinin de arttığını belirtti. Müşterilerin hizmete daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde erişmek istediğini vurguladı.

"Empati ve inovasyonla farklılaşıyoruz"

Kezik, Garanti BBVA'nın temel yaklaşımını empati ve inovasyon başlıklarında değerlendirerek, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını sadece karşılamakla kalmıyoruz; onları öngörerek daha önce fark edilmemiş alanlarda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara özel deneyimler sunacak şekilde tasarlıyoruz. Garanti BBVA olarak müşteri davranışlarını, işlem geçmişlerini ve etkileşim verilerini analiz ederek ihtiyaçları önceden tespit ediyor ve bu süreçte yapay zekayı kullanıyoruz" dedi.

Üretken yapay zekanın bankacılıkta kullanım yollarını anlatan Kezik, "Üretken yapay zeka, yalnızca bilgi işlem değil, aynı zamanda empatik ve sezgisel bir bankacılık deneyimi sunmamızı sağlıyor. Amacımız, hiper-kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve duyarlı müşteri deneyimleri yaratmak. Müşterilerimizin yaşam döngülerindeki önemli olayları (evlilik, çocuk sahibi olma, kariyer değişiklikleri gibi) analiz ederek dinamik ve bireysel teklifler sunuyoruz. Veriyi sadece geleneksel yapay zeka ile değil, üretken yapay zekanın yaratıcı potansiyeliyle değerlendirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına proaktif çözümler getirmeyi amaçlıyoruz. Müşterilerimizin finansal ve kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda hassas davranıyoruz Bugün yapay zeka sayesinde müşterilerimizin aklındaki her soruya bir insanla konuşur gibi yanıt alabilecekleri bir yapı inşa ediyoruz. Üretken Yapay zekayı kullanırken ana hedeflerimizden birisi her müşterimizin kendi kişiselleştirilmiş mobil uygulaması olmak. Bu teknoloji bugün bize her bir müşterimizin bir dijital asistanı olmasına yönelik imkanlar sunuyor. Müşterilerimizin akıllarında ne varsa bir insanla konuşur gibi sorup cevap alabileceği bir yapının ortaya çıkmasını sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi.

Garanti BBVA Mobil'de 1000'den fazla bankacılık işlemini kolay bir deneyimle sunuyoruz

Garanti BBVA Mobil, içinde 1000'den fazla bankacılık işleminin yapılabildiği Türkiye'nin en çok kullanıcısı olan mobil bankacılık uygulaması konumunda. Bu uygulama içerisinde yer alan yapay zeka destekli akıllı asistan UGİ, müşterilere hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ederken, yapay zeka tabanlı büyük dil modellerini (LLM) entegre ederek daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, UGİ'nin kullanımı hakkında, "Müşterilerimiz UGİ ile birçok işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Ancak sadece yapay zeka yetmez; gerektiği durumlarda insan müdahalesinin de devreye girdiği bir modelle çalışıyoruz. UGİ, chatbotların sınırlarını aşarak müşteri deneyimini çok daha kişiselleştirilmiş bir seviyeye taşıyor" dedi.

Yapay zeka ve insan etkileşiminin birlikte çalıştığı bir bankacılık modeliyle, müşterilerimizle güvene dayalı ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, dijital teknolojilerle insan dokunuşunu harmanlayarak müşterilerimizle empatiye dayalı ve sürdürülebilir bir bağ kurmak. Yapay zekanın hızını ve etkinliğini, insanın hassasiyetiyle birleştirerek geleceğin bankacılık deneyimini tasarlıyoruz" ifadelerini kullanan Kezik, bu yaklaşımın bankacılığın geleceği açısından önemine dikkat çekti.

Haberler.com / Senem Zafer - Finans
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