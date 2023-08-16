Garanti BBVA, kullanıcıların erişim sorunları yaşaması üzerine gündeme geldi. Bankanın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, müşteriler arasında 'Garanti BBVA çöktü mü?' sorusunu gündeme getirdi. Peki, Garanti BBVA çöktü mü? Garanti Bankası mobil bankacılık sorun mu var? Garanti BBVA neden açılmıyor? İşte detaylar...

Garanti BBVA mobil uygulaması çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Garanti Bankası mobil bankacılık giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Garanti Bankası kullanan vatandaşlar Garanti BBVA mobil aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Garanti BBVA çöktü mü? Garanti Bankası mobil bankacılık sorun mu var? Garanti BBVA neden açılmıyor? Detaylar haberimizde...

GARANTİ BBVA ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası'nın mobil bankacılığını kullanan vatandaşlar tarafından uygulama çöktü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Garanti Bankası için son 24 saat içerisinde rapor edilen kesintiler şu şekildedir:

GARANTİ BANKASI MOBİL BANKACILIK SORUN MU VAR?

Sosyal medyada yer alan bazı kullanıcılar tarafından Garanti Bankası mobil bankacılığa girişte sıkıntı yaşandığı söylenmektedir. Garanti Bankası Twitter hesabından yapılan paylaşımda uygulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edilirken sıkıntı yaşayan kullanıcıların tekrardan giriş yapmaları önerilirmiştir.