Garanti BBVA, 19 Mayıs'ı Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutluyor - Haberler

19 Mayıs'ın önemli bir başlangıcın, kurtuluşun ve umudun sembolü olduğunu belirten Mabel Matiz şöyle konuştu: "Zannediyorum ki 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilişinin altında da benzer duygular var. Bende bıraktığı hisler de hep bu yönde olmuştur. 19 Mayıs benim için her koşulda devam edebilmeyi, yenilenmeyi ve umudu sembolize ediyor. Ah Bir Ataş Ver de çocukluğumdan beri beni çok etkileyen bir türküdür. İçindeki efkârı sesimle iyi yansıtabileceğimi hissettiğimden ve türküyü çok sevdiğimden, bu projede seslendirmek üzere onu seçtim. Atamızın sevdiği bir şarkıyı yeniden seslendirmenin onunla bağ kurmanın yeni ve özel bir yolu olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ü farklı yönleriyle genç kuşaklara tanıtacak aktarımları da çok önemli buluyorum. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olmaktan çok hoşlandım."

Atatürk'ün yerinin her zaman bambaşka olduğunu belirten Buray, "Annem ve babamın bana en büyük nasihati; 'Bak, ne olursan ol, bu memleket için faydalı, topluma ve sevdiklerine yararlı, gelecek için güzel şeyler yapan biri ol. Atatürk, bu memleket için neler yapmış, oku, öğren!' Hayatımın her döneminde kulağımda çınlar durur bu nasihatler ve böyle bir liderin sanat zevkini hep merak etmişimdir. 'Acaba bu şarkıları dinlerken neler hissetti?' diye düşünerek, içselleştirdiğim şarkılardan biri olan Karam/Köprüler Yaptırdım'ı seslendirmek istedim. Kendi yorumumu ve duygumu katmak benim için ömürlük bir hatıra oldu. Dinleyenlerin de keyif alacağını umuyor, projeye destek veren herkesi yüreğinden öpüyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de ve tüm dünyada kutlu olsun!" diye belirtti.

Ecem Erkek, 19 Mayıs'ın kendisi için her milli bayram gibi umut ifade ettiğini kaydederek şunları aktardı: "Coşkulu stadyum kutlamalarını çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Gidemesem bile televizyondan heyecanla izlerdik. Bu kutlamalara katılmayalı uzun zaman olmuştu. Bayramımı bu şekilde kutladığım ve bu projenin bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu projeyle birlikte yine o stadyum heyecanını yaşadım. Çocukluğumun bayramını da İnce Giyerim İnce gibi hareketli bir şarkıyla hatırlamak istedim."

Projeyle ilgili konuşan Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, "Milli bayramlarda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını daha çok hissetmemizin ve tüm kalbimizle Atamızın yanında olduğumuzu göstermemizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın ruhunu yaşatabilmeyi çok önemsiyoruz. Pandemide hayata geçirdiğimiz "Şarkılarda Sen" projemiz çok beğenildi ve ilgi gördü. Bu yıl da ülkemizin başarılı ve sevilen genç sanatçıları Mabel Matiz, Buray ve Ecem Erkek projemize dahil oldu. Sanatçıların kendi yorumlarıyla seslendirdikleri kıymetli şarkıları gençlerle buluşturmak bizi hem mutlu ediyor hem de büyük gurur veriyor. Bu özel projede yer alan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." dedi.

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