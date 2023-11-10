Garanti bankası hangi ülkenin? Garanti bankası nerede, hangi ülkede kuruldu? Garanti nerenin markası?

Garanti bankası, sunmakta olduğu hizmetler ile birlikte tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Garanti bankası hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Garanti bankası hangi ülkenin? Garanti bankası hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Garanti bankası markası nereye ait?

Garanti bankası hangi ülkenin? Sorusu, zaman zaman birçok kullanıcı tarafından merak edilmekte ve bu nedenle internet üzerinde sık sık araştırılmaktadır. Garanti Bankası, müşteri odaklı hizmet anlayışı, teknolojik altyapısı ve geniş şube ağı ile Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olarak öne çıkar. Peki, Garanti bankası hangi ülkenin? Garanti bankası hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Garanti bankası markası nereye ait?

GARANTİ BANKASI HANGİ ÜLKENİN?

Garanti Bankası, Türkiye'nin köklü ve güvenilir finans kuruluşlarından biridir. Ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayan bu banka, 1946 yılında Ankara'da "Osmanlı Bankası AŞ" adıyla faaliyetlerine başlamıştır. Ardından, bir dizi birleşme ve değişim sürecinden geçerek günümüzdeki adı olan Garanti Bankası'nı almıştır. Garanti BBVA'nın yönetiminde, güçlü bir kurum olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) yer almaktadır. Şirket unvanı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi olan banka, 2019 yılından itibaren Garanti BBVA markasını kullanmaya başladı.