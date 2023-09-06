Garanti bankasının mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hata ile karşılaştı. Uygulamaya giriş esnasında yaşanan sorunun ardından Garanti Bankası çöktü mü? Garanti mobil neden açılmıyor, sorun mu var? soruları araştırıldı.

Garanti mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar sorun ile karşılaştı ve uygulamada sorun olup olmadığını merak etti. Kullanıcılar arama motorlarında Garanti Bankası çöktü mü? Garanti mobil neden açılmıyor, sorun mu var? sorularına yanıt aradı.

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankasının mobil uygulamasında bazı teknik problemler meydana geldi. Garanti uygulaması için son 24 saat içerisinde bildirilen raporlar şu şekildedir: