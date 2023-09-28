Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili olan Ganire Paşayeva'nın hayatını kaybettiği yönünden iddialar üzerine, Ganire Paşayeva öldü mü? Ganire Paşayeva'nın hastalığı nedir, neden öldü? soruları gündeme taşındı. Peki, Ganire Paşayeva öldü mü?

Ganire Paşayeva öldü mü? Ganire Paşayeva'nın hastalığı nedir, neden öldü?

Ganire Paşayeva öldü mü? Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili olan Ganire Paşayeva'nın hayatını kaybettiği yönünden iddialar üzerine, Ganire Paşayeva öldü mü? Ganire Paşayeva'nın hastalığı nedir, neden öldü? soruları gündeme taşındı. Peki, Ganire Paşayeva öldü mü? Detaylar!

GANİRE PAŞAYEVA ÖLDÜ MÜ?

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Paşayeva'nın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındığı ancak yapılan müdahaleye rağmen yaşamına yitirdiği öğrenildi. Azerbaycan milletvekili Paşayeva, Atatürk'e olan hayranlığıyla biliniyordu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinin yerlisi olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca gazetecilik ve sunuculuk kariyeriyle tanındı. 6 Kasım 2005 tarihinde gerçekleşen milletvekili genel seçimlerinde bağımsız bir aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz bölgesini temsil eden bir milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Ganire Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı dönem milletvekilliği yapmış, aynı zamanda Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.