Gani Müjde kimdir? Gani Müjde kaç yaşında, nereli? Gani Müjde biyografisi!

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GANİ MÜJDE KİMDİR?

Gani Müjde (27 Kasım 1959, İstanbul), Türk yazar, karikatürist, senarist, yönetmen, sunucu.

Güngören İzzet Ünver Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Sinema - Televizyon Bölümü mezunudur.

Kosova-Prizren göçmeni bir ailenin dördüncü ve son çocuğudur. Lise yıllarında karikatüre olan ilgisi nedeni ile Gırgır dergisine gidip gelirken zamanla dergide çalışmaya başladı. Sekiz yıla yakın bir süre Gırgır ve Fırt dergilerinde çalıştı. Laklak adlı dergide bir süre editörlük yaptı. Sonra bir grup arkadaşı ile birlikte ayrılıp Limon dergisini kurdu. Bu dergide "Peynir Gemisi" başlığı altında sürekli yazılar yazmaya başladı. Tükenmezkalem adlı bir yazım ve prodüksiyon şirketi kurdu.

Sanatçı Belma Canciğer ile evlidir. Ece Su ve Arda adında iki çocuğu vardır.

Yapıtları

Peynir Gemisi (22. baskı)

T.Örkiye (14. baskı)

Ayaküstü (9. baskı)

Beraber ve Solo Kaygılar (9. baskı)

Ahmak Islatan (6. baskı)

Aramızda Kalsın (6. baskı)

Seni sevdiğimi kimseye söyleme çünkü ben herkese söyledim (8. baskı)

Üç yanlış bir doğruyu götürür (4. baskı)

İsim, şehir, hayvan, bitki (2. baskı)

Kahpe Bizans (Senaryo kitabı)

Ya benimsin ya toprağın ya da arasını bulalım (2. baskı)

Bendeki kulak Van Gogh'ta yok

Yazdığı ve katkıda bulunduğu programlar

Uğur Yücel Aile Planlaması skeçleri (Aile Planlaması Vakfı)

Komedi Türkiye (TV8)

Biraz Düş Biraz Gülüş (TRT)

Eğrisiyle Doğrusuyla(TRT)

Bir Başka Gece (TRT)

Şamata (Show TV)

Bir yaz gecesi rüyası (TRT)

Eller yukarı (İnterstar)

Turgutlu Sultanlığı (Çizgi Film-Show TV)

Laf Lafı Açıyor (Show TV - Kanal D)

Kaygısızlar (Kanal D - İnterstar - Kanal 6)

İnce İnce Yasemince (Kanal D - İnterstar)

Baskül Ailesi (İnterstar - Kanal D)

Şafak Vakti (Kanal D)

Akasya Pasajı (Kanal D)

Dostlar Pasajı (TRT)

Ruhsar (Kanal D)

Şans Direksiyonu (Kanal D)

Ayrılsak da beraberiz (TRT)

Vay Anam Vay (Kanal D)

Dikkat Bebek Var (TRT)

Zor Baba (TGRT)

Ceyhun Yılmaz Show (ATV)

Kibar Ana (Kanal D - Star)

Yarım Elma (Kanal D - Show TV)

İki Arada (Kanal D)

Bayanlar Baylar (Kanal D)

Hayat Bilgisi (Kanal D - Show TV)

Davetsiz Misafir (Show TV)

Gönül (Kanal D)

Selena (ATV)

Hayatım Sana Feda (ATV)

Deli Saraylı (Show TV)

Yahşi Cazibe (ATV)

Pis Yedili (Show TV)

Harem (Fox TV)

Salih Kuşu (ShowTV)

Ankara'nın Dikmen'i (Kanal D)

Üç Arkadaş (ATV)

Yazdığı veya katkıda bulunduğu sahne gösterileri

Uğur Yücel - Müjde Ar Show

Uğur Yücel - Sezen Aksu Show

Müzikomedi (Nükhet Duru - Demet Akbağ - Rasim Öztekin)

Mega Show

Ve Cem Özer ve...

Beyaz stand-up

Yazdığı tiyatro oyunları

Burası T.Ö.rkiye (Ercan Yazgan - Cihat Tamer)

2011 Türkiye (Demet Akbağ - Rasim Öztekin - Cenk Koray)

Yazdığı veya yönettiği sinema filmleri

Arabesk (1988 - Senaryo)

Kahpe Bizans (1999 - Senaryo & Yönetmen)

Osmanlı Cumhuriyeti (2007 - Senaryo & Yönetmen)

Bizans Oyunları (2016- Senaryo & Yönetmen)

Sunduğu televizyon programları

Gündem Dışı (NTV)

Gündem Dışı XL(NTV)

Denizde Hayat (NTV)

Miras (TRT)

Pişşti(StarTv)

Normal misin (TURKMAX)