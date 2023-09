Gandalf öldü mü, kimdir? Ian McKellen öldü mü?

Michael Gambon'ın ölümünün ardından Yüzüklerin Efendisi'nin sevilen ismi olan Gandalf merak edildi. İzleyiciler arama motorlarında Gandalf öldü mü, ne zaman? Ian McKellen öldü mü? sorularına yanıt arıyor.

GANDALF ÖLDÜ MÜ?

Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf rolünü oynayan isim Sir Ian Murray McKellen günümüzde halen yaşıyor. 25 Mayıs 1939 yılında dünyaya gelen isim 84 yaşındadır.

IAN MCKELLEN KİMDİR?

Sir Ian Murray McKellen CH CBE (d. 25 Mayıs 1939), İngiliz oyuncu. Altı kez Laurence Oliver Ödülleri, birer kez Tony Ödülleri, Altın Küre Ödülleri, SAG Ödülleri, BIF Ödülleri, iki kez Satürn Ödülleri, dört kez Drama Desk Ödülleri ve iki kez Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri sahibi olmuştur. iki kez Akademi Ödülleri adaylığı, dört BAFTA adaylığı ve beş Primetime Emmy Ödülleri adaylığı bulunmaktadır.

Sir Ian Murray McKellen

McKellen'in çalışma alanı çeşitliliği Shakespearci ve modern tiyatrodan popüler fantezi ve bilimkurguya kadar genişlemektedir. En çok bilinen rolleri Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film serilerindeki Gandalf ve X-Men film serilerindeki Magneto ile tanınır.

McKellen'a 1979 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı unvanlarından "Komutan (Commander - CBE) unvanı verildi. 1991 yılında tiyatroya yaptığı katkılar dolayısıyla Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiş ve 2008 yılında yine kraliçe tarafından Order of the Companions of Honour üyesi yapılmıştır. 1988 yılında eşcinsel olduğunu açıklamış ve LGBT sosyal hareketlerinin görünen yüzü olmuştur.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit filminin kadrosunda Gandalf'ı canlandırdı. X-Men film serilerinde metallere hükmeden Magneto olarak rol aldı.

Sir Ian Murray McKellen

1988 yılında BBC radyosunda eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra, eşcinsellerin haklarını savunmaya başladı ve İngiltere'deki eşcinsellerin toplum içinde eşitliği için faaliyete geçen Stonewall Group'u kurdu. Üniversite'de 20'yi aşkın tiyatro oyununda rol aldı. 1990'da "Sir" unvanı kazandı.