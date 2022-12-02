Gana - Uruguay maç özeti izle! (VİDEO) Gana Uruguay Dünya Kupası maçı özeti izle! Gana Uruguay maçı kaç kaç bitti?
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Gana - Uruguay maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Gana Uruguay maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Gana Uruguay maç özeti nasıl izlenir? İşte, Gana Uruguay maç özeti izle! Gana Uruguay Dünya Kupası maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri!
Gana Uruguay maç özeti! Gana - Uruguay maçının önemli pozisyonlarını ve varsa gollerini kaçıran futbolseverler Gana Uruguay maçı özeti araştırması yapmakta. Peki, Gana Uruguay maç özeti nasıl izlenir? İşte, Gana Uruguay maç özeti izle! Gana Uruguay Dünya Kupası maç özeti! Dünya Kupası maç özetleri haberimizde...
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Gana - Uruguay maçı Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Gana - Uruguay maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
Gana - Uruguay maçı bugün (02.12.2022) oynandı.
Gana - Uruguay maçı bugün saat 18.00'de başladı.
Gana - Uruguay maçı Al Wakrah'da, Al Janoub Stadyumu'nda oynandı.