Gana kalecisi kim? Ati-Zigi kimdir? Gana'nın kalecisi Ati-Zigi hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, nereli?

Dünya Kupası'nda bulunan Gana'nın kalecisi kimdir merak ediliyor. Peki, Gana kalecisi kim? Ati-Zigi kimdir? Gana'nın kalecisi Ati-Zigi hangi takımda oynuyor, nereli? İşte detaylar...

Gana'nın kalecisi Ati-Zigi'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ati-Zigi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Bilgiler sizlerle...

GANA'NIN KALECİSİ KİMDİR?

Gana'nın kalecisi Ati-Zigi'dir.

ATİ ZİGİ KİMDİR?

Lawrence Ati-Zigi (29 Kasım 1996 doğumlu), FC St. Gallen ve Gana milli takımında kaleci olarak oynayan Ganalı profesyonel bir futbolcudur.

23 Ağustos 2017'de Ati-Zigi, 1 ve 5 Eylül 2017'de Kongo'ya karşı oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçları için Gana A Milli Takımı'na ilk çağrısını aldı.

7 Haziran 2018'de Ati-Zigi, Gana için ilk milli takımına çıktı ve İzlanda'ya karşı 2-2 berabere biten bir hazırlık maçında 90 dakika oynadı.

Ati-Zigi, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasında elenen Ganalı takımın bir parçasıydı.