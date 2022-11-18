Gana Dünya Kupası'nda var mı? Gana Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Gana Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Gana Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Gana Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Gana Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Gana Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Gana Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Gana Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

GANA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Gana 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Gana'nın gruptaki rakipleri Güney Kore, Uruguay ve Portekiz'dir. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?