Gana'da Hatay Mutfağı Tanıtıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Hatay mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Ganalı yetkililer, yabancı misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk mutfağının geleneksel, sürdürülebilir ve sıfır atık niteliklerine dikkati çekti.

Resepsiyonda sunulan menüde Hatay mutfağına özel yöresel ürünler kullanılırken, davetliler, Hatay lezzetlerine yoğun ilgi gösterdi.