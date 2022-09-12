Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı Gamze Taşkın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Gamze Taşkın kimdir? Gamze Taşkın kaç yaşında? Gamze Taşkın boy, kilosu ne? İşte detaylar...

Kısmetse Olur programıyla tanınan Gamze Taşkın, Doya Doya Moda programının yeni yarışmacısı olarak yer aldı. Gamze Taşkın'ı yarışmada gören izleyiciler Gamze Taşkın kimdir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Gamze Taşkın kimdir? Gamze Taşkın kaç yaşında? Gamze Taşkın boy, kilosu ne? Detaylar haberimizde...

GAMZE TAŞKIN KİMDİR?

Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. Kısmet Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı.