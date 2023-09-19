Gamze Özçelik kimdir ve kaç yaşında merak konusu oldu. Gamze Özçelik hayatı araştırılmaktadır. Peki, Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Eski eşi kim, neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gamze Özçelik kaç yaşında, nereli soruları araştırılmaktadır. Gamze Özçelik kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Gamze Özçelik eski eşi kim olduğu sorgulatılıyor. Peki, Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Eski eşi kim, neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı. 2003-2004 yıllarında yayımlanan Popstar Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Ardından Türkstar, Buzda Dans, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Hırsız Var adlı filmde rol aldı. 2006'da Tiyatrokare'nin sahnelediği Seni Seviyorum adlı oyunda sekreter rolünü canlandırdı. Arka Sokaklar adlı polisiye dizide canlandırdığı Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle tanındı. Bu dizideki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında boşandı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 2017'de "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu

GAMZE ÖZÇELİK ESKİ EŞİ KİM?

Gamze Özçelik Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında boşanmıştır.