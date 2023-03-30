Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gamze Özçelik hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gamze Özçelik'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında, nereli? Gamze Özçelik hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gamze Özçelik hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gamze Özçelik'in hayatını araştırıyor. Peki, Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında, nereli? Gamze Özçelik hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Zeynep Gamze Özçelik veya bilinen adıyla Gamze Özçelik (26 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve modeldir. 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı.

2003-2004 yıllarında yayımlanan Popstar Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Ardından Türkstar, Buzda Dans, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Hırsız Var adlı filmde rol aldı. 2006'da Tiyatrokare'nin sahnelediği Seni Seviyorum adlı oyunda sekreter rolünü canlandırdı.

Arka Sokaklar adlı polisiye dizide canlandırdığı Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle tanındı. Bu dizideki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında boşandı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı.

2007'de "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.