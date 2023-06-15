Gamze Karta hamile mi? Gamze Karta hamilelik açıklaması yaptı mı?

Sosyal medya ünlülerinden Gamze Karta, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor. Son paylaşımları sonrası Gamze Karta hamile mi ve Gamze Karta hamilelik açıklaması yaptı mı?

Tiktok mecrasının tanınan isimlerinden Gamze Karta, son günlerde gündem oldu. Gamze Karta hamile mi ve Gamze Karta hamilelik açıklaması yaptı mı gibi soruların odağı haline gelen Karta'dan açıklama geldi. Peki, Gamze Karta hamile mi?

GAMZE KARTA HAMİLE Mİ?

Ünlü Tiktoker Gamze Karta, önceki günlerde yaptığı paylaşımlar sonrası hamile olup olmadığı gündem olmuştu. Son paylaşımı ile bu konuya açıklık getiren Karta, hamilelik sorularına da açıklık getirdi.

ŞAKA YAPMIŞ!

Gamze Karta, "Takipçilerime hamileyim şakası yapıyorumdur" diyerek hamile olmadığını açıkladı.