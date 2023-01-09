Gamze Karaduman kimdir? Gamze Karaduman oynadığı diziler ne? Gamze Karaduman kaç yaşında, nereli?
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Oyuncu Gamze Karaduman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gamze Karaduman kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gamze Karaduman kimdir? Gamze Karaduman oynadığı diziler ne? Gamze Karaduman kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Bir dönem Avrupa Yakası dizisinde rol alan Gamze Karaduman'ın hayatı merak konusu oldu. Ömer dizisiyle adından söz ettiren Gamze Karadumankimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Gamze Karaduman kimdir? Gamze Karaduman oynadığı diziler ne? Gamze Karaduman kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…
GAMZE KARADUMAN KİMDİR?
Gamze Karaduman, 15 Ağustos 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Sırasıyla Avrupa Yakası, Bıçak Sırtı, Güldünya, Merhaba Hayat ve Aramızda Kalsın dizilerinde oynamıştır.