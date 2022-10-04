Aşk Tesadüfleri Sever, Aşk ve Umut dizilerinde rol alan Gamze İğdiroğlu, yeni projelerde yer almayı sürdürüyor. Peki, Gamze İğdiroğlu kimdir? Gamze İğdiroğlu kaç yaşında, nereli? Gamze İğdiroğlu hayatı ve biyorafisi nedir?

Kamera karşısına ilk defa 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle geçmiş, özellikle Beni Affet dizisindeki performansıyla tanınır hale gelmiştir. Peki, Gamze İğdiroğlu kimdir? Gamze İğdiroğlu kaç yaşında, nereli? Gamze İğdiroğlu hayatı ve biyorafisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GAMZE İĞDİROĞLU KİMDİR?

Dizi oyuncusu, senarist. Tam adı Nuran Gamze İğdiroğlu. 16 Mart 1982, Ankara doğumlu. Ankara Çankaya Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü (2011) mezunu.

Aynı zamanda senaryo yazan Gamze İğdiroğlu, kamera karşısına ilk defa 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle geçmiş, özellikle Beni Affet dizisindeki performansıyla tanınır hale gelmiştir. Daha sonra Aşk Tesadüfleri Sever, Aşk ve Umut dizilerinde rol alan Gamze İğdiroğlu, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:

Aşk ve Umut (Handan, TV Dizisi 2022)

Aşk Tesadüfleri Sever (Sanem, TV Dizisi 2022)

Beni Affet (Ayşe Çelik, TV Dizisi 2011-2014)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, 2010)