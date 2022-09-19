Influencer Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı. Yapılan paylaşım sonrası ise Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumu merak edildi. Peki, Gamze Erçel'in kızı kanser mi? Gamze Erçel'in kızı ne kanseri? İşte detaylar...

Gamze Erçel'in henüz 2,5 yaşındaki kızının kanser hastası olduğuna dair iddialar paylaşılmasının ardından Aylin Mavi'nin sağlık durumu hakkında annesi Gamze Erçel, Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki, Gamze Erçel'in kızı kanser mi? Gamze Erçel'in kızı ne kanseri? Detaylar haberimizde...

GAMZE ERÇEL'İN KIZI KANSER Mİ?

2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin kanser hastası olduğu bilinmesi üzerine annesi Gamze Erçel'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iki hafta tedavi sürecine başladıklarını bildirdi. Aylin Mavi'nin karnında şişlik şikayeti ile götürüldüğü hastanede tedavi sürecine başlanıldı.

GAMZE ERÇEL'İN KIZI NE KANSERİ?

Gamze Erçel, Instagram hesabından kızının sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi."

"Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten. Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya hatta aile büyüklerimize de ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz diyerek tamamlamaktı niyetimiz."

"Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı… Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler" sözlerine yer verdi.