Gamze Cizreli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gamze Cizreli biyografisi nedir?

BigChefs'i kurmasıyla tanınan Türk girişimci ve iş insanı olan Gamze Cizreli kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gamze Cizreli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

Gamze Cizreli (d. 1968, Diyarbakır) BigChefs'i kurmasıyla tanınan Türk girişimci ve iş insanı.

Gamze Cizreli 1968'de akademisyen bir baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Cizreli, 1991'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde çalıştı. 1994'te sektör değiştiren Cizreli, ilk eşiyle beraber Arjantin Caddesi'nde Ankara'nın ilk kafelerinden Cafemiz'i kurdu. Daha sonra sırasıyla pastacılık alanında hizmet veren Kuki ve Uzak Doğu yemeklerinin satıldığı Quick China'yı kurdu. 2005'te iflas eden Cizreli, 2007'de kredi çekerek Ankara'da BigChefs'i kurdu. 2010'da Saruhan Tan'ın ortaklığıyla Ankara'da Rafine Restaurant'ı kuran Gamze Cizreli, 2020 itibarıyla halen daha BigChefs'in yöneticiliğini yapmaktadır. Cizreli ayrıca 2016'da Dorom.co adlı dürümcü zincirini kurmuştur.

POPÜLER KÜLTÜR

Cizreli'nin hayatını anlatan "Tarifte Aşk Var" filminin çekimleri 2018'de başlamıştır.

KİŞİSEL HAYATI

Cizreli'nin Oğul ve Ali adında iki oğlu vardır.

ÖDÜLLERİ

• KAGİDER ve Garanti Bankası - Yılın Kadın Girişimcisi (2010)

• Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2011)

• Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2013)

• Ekonomist dergisi - Yılın İş insanları Ödül Töreni - Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü (2014)

• Türkiye Altın Marka Ödülleri - Yılın İş Kadını (2019)

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