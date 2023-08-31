Türkiye'nin en çok bilinen oyun fuarı GameX 2023 bu yılda birbirinden farklı oyunlara ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Oyuncuların merak ettiği bir konu ise GAMEX 2023 FUARI NEREDE, kimler var? GameX 2023 giriş ücretli mi, bilet fiyatları ne kadar? Oldu. İşte detaylar…

GameX fuarında bu yılda oyuncular yeni çıkacak oyunları deneyimleyebilecek, sevdiği yayıncılarla bir araya gelebilecek ve renkli cosplay gösterileriyle eğlenebilecekler. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan GameX 2023 etkinliği bu yılda aynı yerde gerçekleşecek. Gençler ise merak ediyor GAMEX 2023 FUARI NEREDE, kimler var? GameX 2023 giriş ücretli mi, bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

GAMEX 2023 FUARI NEREDE?

GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, 30 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

GAMEX 2023 NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ!

Metrobüs ile Beylikdüzü Son Durak'ta indiğinizde fuara kolayca ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla gelecekseniz Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız. Alanın yanında ücretli otopark mevcuttur.

GAMEX 2023 GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Evet, giriş ücretli. Ziyaretçi bletlerini biletino üzerinden satın alınabiliyor. 12 yaş üzerindeki ziyaretçilerimiz tek başlarına fuar alanına giriş yapabilirler. 12 yaş altı ziyaretçilerimizin yanında fuar alanına giriş yapabilmeleri için 18 yaş ve üzerinde refakatçi olması gerekmektedir.