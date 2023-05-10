Gündem konusu olan GAMER hakkında GAMER ne demek, ne iş yapar? İçişleri Bakanlığı GAMER açılımı nedir? Merak ediliyor. Peki GAMER ne iş yapar? GAMER açılımı nedir?

GAMER nedir? Gündem konusu olan GAMER hakkında GAMER ne demek, ne iş yapar? İçişleri Bakanlığı GAMER açılımı nedir? Merak ediliyor. Peki GAMER ne iş yapar? GAMER açılımı nedir? Detaylar...

GAMER NE DEMEK?

GAMER'ın açılımı "Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi"dir. GAMER Yazılımı Projesi, kamu düzenini ve güvenliğini bozucu nitelikteki olayların önlenmesi, bu olaylar sonucu ortaya çıkan acil durumlarda koordinasyonun sağlanmasını kolaylaştıracak bir sistem olup tanımlanan olaylarda ihbar anından başlayarak sonuçlandırılmasına kadar olan süreçte ortaya çıkan bilgileri güvenli bir şekilde elde ederek, olay ile ilgili tüm veri tabanlarında var olan bilgiler ile birlikte illerde ve merkezde koordinasyon makamlarına raporlayan ve analiz etme imkanı sağlayan yine ihtiyaç halinde operasyon makamlarına anlık gerekli bilgileri aktarmaya yarayan 7/24 çalışan bir sistemdir.

Projenin Çalışması ve Yönetimi

Tüm iller GAMER altyapısına entegre edilmiştir.

Ankara il GAMER ve Bakanlık Merkez GAMER başta olmak üzere tüm illerde aktif olarak hizmet verilmektedir.

GAMER Yazılım Programı üzerinden kesintisiz olarak KGYS görüntülerine erişim sağlanabilmekte ve tüm kameralar aktif olarak izlenebilmektedir.

Harita Genel Komutanlığı tarafından çekilen hava fotoğrafları (ortofoto) verilerinin mevcut GAMER haritası üzerine giydirilmesi, (3 Boyutlu Orto Foto) sağlanmıştır.

Trafik yoğunluk haritası (Geçmiş ve canlı veriler) GAMER yazılımına eklenme çalışmaları devam etmektedir.

Projenin Sonucu

Türkiye genelinde meydana gelen olaylar İçişleri Bakanlığı'nda kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden GAMER projesi sayesinde anında izlenebilmekte vegösteri, protesto gibi toplumsal olaylar canlı takip edilebilmektedir. Yerli imkânlarla geliştirilen yazılım ile anlık veri, ses, görüntü aktarımı sağlanmaktadır.

Kurumlarası entegrasyon ileveri alışverişi sağlanarak birçok sorgulama işlemi yazılım üzerinden yapılabilmektedir.

Uygulama geliştirme çalışmaları devam etmek olup Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerinin devreye alınması ile birlikte very madenciliği, olay analizleri yapılacak olup, olayların önceden tahminlenmesi gibi yapay zeka çalışmaları yapılacaktır.