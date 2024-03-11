GameFi sektörü büyümeye devam ediyor

GameFi sektörü, genel kripto piyasasının iki katı büyüme göstererek yatırımcıların yeni odak noktası haline geldi.

GameFi'nin Piyasa Değerindeki Yükseliş Kripto Piyasasını Geride Bıraktı

Son 24 saatte kripto para piyasaları genel olarak yükselişteyken, GameFi sektörü bu yükselişin öncülüğünü yaptı. GameFi'nin piyasa değeri yüzde 6 artarak genel kripto piyasasının yüzde 2,2'lik artışını geride bıraktı.

Gala gibi GameFi tokenleri özellikle dikkat çekiciydi. Gala, son 24 saatte yüzde 3 değer kazandı. Aylık bazda bakıldığında ise Gala yüzde 228, The Sandbox'ın Sand token'ı yüzde 91 ve Axie Infinity'nin AXS token'ı yüzde 71 oranında değer kazandı.

Nansen analisti Edward Wilson, bu performansın önemli yatırımcıların risk alma eğiliminin arttığına işaret ettiğini ve yatırımcıların büyük kripto paraların ötesinde daha yüksek getiriler peşinde koştuğunu belirtti. Wilson, Web3 oyun sektörünün büyüyen kullanıcı kitlesine örnek olarak Parallel adlı ticaret kartı oyununu gösterdi.

Wilson ayrıca, oyun geliştiricilerin etkinliklerinin önemli bir itici güç olduğunu ve yaklaşmakta olan Oyun Geliştirici Konferansı'nın (GDC) oyun tokenleri üzerinde olumlu bir etki yarattığını da belirtti.

Yapay zekâ odaklı kripto para alt sektörü de son zamanlarda dikkate değer kazançlar elde etti. Render'ın RNDR tokenı bir hafta içinde yüzde 64 artışla 11,99 dolara ulaştı. Yapay zekâ ile ilişkilendirilen The Graph'ın GRT tokenı ise fiyatı geçen hafta yüzde 42 artarak 0,44 dolara yükseldi.

En iyi 30 kripto para birimini kapsayan GM 30 Endeksi ise yüzde 2,76 artarak 156,67 değerine ulaştı. Son olarak, GameFi ve yapay zekâ odaklı kripto para birimleri son zamanlarda kripto para piyasalarında en iyi performans gösteren alt sektörler arasındaydı.