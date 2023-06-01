Gambiya - Uruguay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gambiya - Uruguay şifresiz mi?
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FIFA U20 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Gambiya - Uruguay bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Gambiya - Uruguay maçı ne zaman?
FIFA U20 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Gambiya - Uruguay karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Gambiya - Uruguay maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Gambiya - Uruguay ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gambiya - Uruguay maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Gambiya ile Uruguay arasındaki FIFA U20 Dünya Kupası maçı, Plus FIFA kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Plus FIFA, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Gambiya-Uruguay Maçı, 01 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Gambiya-Uruguay Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Gambiya ve Uruguay, karşı karşıya geleceği FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 maçı, Santiago del Estero'da, Estadio Unico Stadyumu'nda oynanacak.