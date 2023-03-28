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Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gambiya - Mali maçı oldu. Peki, Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Gambiya - Mali maçı ne zaman başlayacak? Gambiya - Mali maçının özeti nerede yayınlanır? Gambiya - Mali maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Gambiya - Mali maçı olacak. Peki, Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Gambiya - Mali Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.

Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Casablanca'da, Stade Mohamed V Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Afrika Futbol Gündem Spor Haberler

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