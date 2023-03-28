Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Gambiya - Mali maçı oldu. Peki, Gambiya - Mali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Gambiya - Mali maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Gambiya - Mali maçı ne zaman başlayacak? Gambiya - Mali maçının özeti nerede yayınlanır? Gambiya - Mali maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...