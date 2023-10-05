Batı Afrika'da yer alan Gambiya, coğrafi olarak Afrika kıtasının batısında yer alır. Nehirlerle çevrili olan bu ülke, tropikal iklimi ve benzersiz doğal güzellikleri ile tanınır. Kuzeyde Senegal'in tamamı tarafından çevrilidir ve başkenti Banjul'dur. Ülkenin tarihi, eski çağlardan başlayarak farklı imparatorluklar ve yerel krallıkların hüküm sürdüğü bir bölgeye dayanır. Nüfusu yaklaşık olarak 2.4 milyon kişiden oluşur ve resmi dili İngilizce'dir. Gambiya hangi yarım kürede ve kıtada?

Gambiya hangi yarım kürede ve kıtada? Gambiya'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Gambiya'nın plajları, kuş cennetleri ve tarihi alanları ziyaretçilere keşfedilecek birçok şey sunar. Bu ülke, nehirlerle çevrili, tropikal iklimi ve benzersiz doğal güzellikleri ile tanınır. Şimdi, Gambiya'nın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim. Gambiya hangi yarım kürede ve kıtada?

GAMBİYA HANGİ YARIM KÜREDE?

Gambiya, Batı Afrika'da yer alan ve coğrafi olarak Afrika kıtasının batısında yer alan küçük bir ülkedir. Gambiya, kuzeyde Senegal'in tamamı tarafından çevrili olup Senegal Nehri ve Gine Körfezi ile sınırları belirlenmiştir. Gambiya'nın başkenti ve en büyük şehri Banjul'dur. Ülke, resmi olarak Gambiya Cumhuriyeti olarak adlandırılır ve para birimi Gambiya Dalasisi'dir (GMD).

Gambiya'nın tarihi, eski çağlardan başlayarak farklı imparatorluklar ve yerel krallıkların hüküm sürdüğü bir bölgeye dayanır. Ancak modern Gambiya, 1965 yılında bağımsızlığını kazandı ve bağımsızlığından bu yana demokratik bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürdü.

Gambiya'nın haritasına baktığınızda, ülkenin Senegal Nehri boyunca uzandığını görebilirsiniz. Gambiya, ülkenin tam ortasından akan Gambia Nehri'nin adını almıştır. Bu nehir ülkenin iç bölgelerini sularken, ülkenin sahil bölgeleri Gine Körfezi'nde yer almaktadır. Ülke, sıcak ve nemli bir tropikal iklim ile karakterizedir.

Gambiya'nın nüfusu yaklaşık olarak 2.4 milyon kişiden oluşur. Resmi dili İngilizce olup, diğer yerel diller de konuşulmaktadır. Gambiya'nın nüfusu çeşitli etnik grupları içerir, ancak çoğunluğunu Mandinka, Fula ve Wolof etnik grupları oluşturur. İslam, Gambiya'nın en yaygın dini inancıdır.

Sonuç olarak, Gambiya, Batı Afrika'nın küçük ama çekici bir ülkesidir. Coğrafi konumu, nehirleri ve doğal güzellikleri ile bu ülke, doğa severler ve kuş gözlemcileri için mükemmel bir destinasyondur. Gambiya'nın plajları, kuş cennetleri ve tarihi alanları ziyaretçilere keşfedilecek birçok şey sunar. Ayrıca, ülkenin sıcakkanlı insanları ve zengin kültürel mirası da unutulmaz bir deneyim sunar.