GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi maçının detaylarını merak ediyor. Galler- Türkiye maçının sata kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Birçok kişi Galler- Türkiye maçı izleme linkini aratıyor. Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki!

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV8 DİGİTURK KAÇINCI KANALDA?

TV8 Digitürk 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 TELEDÜNYA KANAL BİLGİLERİ

HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL

TV8 D- SMART KAÇINCI KANALDA?

TV8 D- Smart 28. kanalda yer almaktadır.