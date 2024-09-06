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GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..

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Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! Galler ile Türkiye arasında oynanacak olan maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Maçın şifresiz olup olmadığı, hangi kanalda yayınlanacağı ve HD, kesintisiz izleme linki araştırılıyor. Galler-Türkiye maçını canlı ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler için tüm detaylar haberimizde.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi maçının detaylarını merak ediyor. Galler- Türkiye maçının sata kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Birçok kişi Galler- Türkiye maçı izleme linkini aratıyor. Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki!

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLETR- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..

GALLER- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı, TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALLETR- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV8 DİGİTURK KAÇINCI KANALDA?

TV8 Digitürk 28. kanalda yer almaktadır.

TV8 TELEDÜNYA KANAL BİLGİLERİ

HD: 29.KANAL

SD: 907.KANAL

TV8 D- SMART KAÇINCI KANALDA?

TV8 D- Smart 28. kanalda yer almaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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