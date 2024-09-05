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Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı?

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6 Eylül Cuma akşamı Galler Türkiye maçı oynanacak. Maç öncesi Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı? merak ediliyor.

Galler Türkiye maçı ne maçı? 6 Eylül Cuma akşamı Galler Türkiye maçı oynanacak. Maç öncesi Galler Türkiye ne maçı, hazırlık maçı mı resmi maç mı? merak ediliyor. Detaylar!

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE MAÇI?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maç resmi bir maçtır ve hazırlık maçı değildir.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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