Galler Türkiye maçı şifresiz mi, ŞİFRELİ mi? TV8 şifreli mi olacak?

Galler Türkiye şifresiz mi? Bu akşam oynanacak olan Galler Türkiye maçı TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek. Galler Türkiye maçı EXXEN'den de izlenebilecek. Peki, Galler Türkiye maçı şifreli mi şifresiz mi? Galler Türkiye TV8 şifresiz mi olacak merak ediliyor. Detaylar haberimizde!

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galler Türkiye maçı saat 21.45'ten itibaren TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Milli maç şifresiz olarak izlenebilecek.

TV8 güncel frekans bilgileri uydu ayarlarınızı yaparak Galler Türkiye maçını kanal listenizde yer alan TV8'den canlı izleyebilirsiniz.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galler Türkiye maçı TV8'den şifresiz yayınlanacak. Maç aynı zamanda 21.45'ten itibaren EXXEN platformundan da canlı olarak izlenebilecek.