UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı maçında Galler-Türkiye maçında karşı karşıya gelecek. Galler-Türkiye hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Galler-Türkiye maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye hangi kanalda, şifresiz mi?

Galler- Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galler- Türkiye maçı şifresiz mi ve Galler- Türkiye maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiyehangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-11-2023 GALLER VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galler ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALLER-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Galler-Türkiye Maçı, 21 Kasım Salı günü oynanacak.

GALLER-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak.

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.