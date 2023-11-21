A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunuyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galler - Türkiye CANLI izle! İşte detaylar…

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Galler Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galler - Türkiye CANLI izle!

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemelerine devam ediyor. A Millilerin hedefi gruptan çıkabilmek. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman? Galler Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galler - Türkiye CANLI izle! İşte detaylar…

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 Salı günü gerçekleşecek. Karşılaşma Türkler tarafından merakla bekleniyor.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Euro 2024 elemelerinde D Grubunun son maçında Türkiye, Galler'e konuk oluyor. Bu karşılaşma ise TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Euro 2024 elemelerinde D Grubunun 10. Maçı Galler-Türkiye 21 Kasım 2023 Salı günü Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI, ŞİFRESİZ, KESİNTİSİZ İZLE

Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EURO 2024 GRUPLAR PUAN DURUMU TÜRKİYE

Türkiye, D grubunda 16 puanla liderliğini sürdürüyor. İşte puan durumu: