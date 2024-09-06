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Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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Galler Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç? Galler Türkiye kaç kaç merak ediliyor. Galler Türkiye canlı maç anlatımı ve Galler Türkiye kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galler Türkiye kaç kaç? Galler Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı kaç kaç, dakika kaç? Galler Türkiye canlı maç anlatımı ve Galler Türkiye kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GALLER TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galler Türkiye maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Galler Türkiye maçını EXXEN'den TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALLER TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler Türkiye maçı Cardiff'te, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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