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Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

21 Kasım 2023 23:26 , Son Güncelleme: 23:27 Gündem Haberleri Abone Ol

EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor. Galler - Türkiye maçı kaç kaç merak ediliyor. Galler - Türkiye canlı maç anlatımı ve Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galler - Türkiye maçı kaç kaç? Galler maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...