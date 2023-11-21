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Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

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EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor. Galler - Türkiye maçı kaç kaç merak ediliyor. Galler - Türkiye canlı maç anlatımı ve Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galler - Türkiye maçı kaç kaç? Galler maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Galler - Türkiye maçı kaç kaç? EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor. Galler - Türkiye maçı kaç kaç merak ediliyor. Galler - Türkiye canlı maç anlatımı ve Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galler - Türkiye maçı kaç kaç? Galler maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

GALLER - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Galler - Türkiye maçı 1-0'lık Galler üstünlüğü ile devam ediyor.

Galler - Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galler - Türkiye maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN

Galler - Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler - Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Galler - Türkiye maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler - Türkiye maçı Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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