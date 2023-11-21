A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galler Türkiye maç kadrosu 11'leri belli oldu mu? İşte, Galler - Türkiye maç kadrosu 11'i!

Galler - Türkiye maç kadrosu 11'i! GALLER TÜRKİYE MAÇI 11'i belli oldu mu, açıklandı mı?

Galler - Türkiye maç kadrosu 11'i! A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galler Türkiye maç kadrosu 11'leri belli oldu mu? İşte, Galler - Türkiye maç kadrosu 11'i haberimizde..

GALLER - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Galler; Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

Türkiye; Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

EMRE AKBABA SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

PUAN DURUMU

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

622. MAÇ

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor. Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 622. müsabakaya çıkacak.