Son zamanlarda Galler nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve Galler'de ne kadar Hristiyan var? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Galler nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? Galler'de ne kadar Hristiyan var?

Galler nüfusunda ne kadar Hristiyan bulunduğu, Galler'e dair merak edilen konular arasında yer alıyor. Galler nüfusun yüzde kaçının Hristiyan olduğu ve Galler'deki nüfusun din dağılımı araştırılıyor. Peki, Galler nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? Galler'de ne kadar Hristiyan var?

GALLER NÜFUSUN YÜZDE KAÇI HRİSTİYAN?

Galler Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) 2021 yılı nüfus sayımı, "ilk kez Galler ve Galler'de nüfusun yarısından daha azının kendilerini Hristiyan olarak tanımladığını" ortaya koydu.

Geçen yıl yapılan nüfus sayımı verilerine göre, 2011'deki son nüfus sayımında Hristiyan olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59,3 iken bu oran 2021'de yüzde 46,2'ye düştü.