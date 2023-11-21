Galler maçı saat kaçta? MAÇ SAATİ! Galler - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Galler maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
Galler maçı saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Galler maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak? Detaylar...
GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Galler - Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı (bu akşam) saat 22.45'te.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler - Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galler - Türkiye maçı Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.