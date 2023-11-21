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Galler maçı saat kaçta? MAÇ SAATİ! Galler - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?

21 Kasım 2023 16:59 , Son Güncelleme: 17:03 Gündem Haberleri Abone Ol

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri grup aşamasında son maçına bu akşam çıkıyor. Galler ile karşılaşacak olan Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilemişti. Peki, Galler maçı saat kaçta? Galler - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?