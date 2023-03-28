Galler - Letonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Galler - Letonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Galler - Letonya maçı oldu. Peki, Galler - Letonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Galler - Letonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Galler - Letonya maçı ne zaman başlayacak? Galler - Letonya maçının özeti nerede yayınlanır? Galler - Letonya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Galler - Letonya maçı olacak. Peki, Galler - Letonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Galler - Letonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Galler - Letonya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.
Maç, Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.