Galler - Letonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Galler - Letonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Galler - Letonya maçı oldu. Peki, Galler - Letonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Galler - Letonya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Galler - Letonya maçı ne zaman başlayacak? Galler - Letonya maçının özeti nerede yayınlanır? Galler - Letonya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...