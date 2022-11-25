Galler milli takım teknik direktörü kim olduğu merak ediliyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları açıklanmıştı.b. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Galler geliyor. Galler aday kadrosu isimleri! Galler milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Galler dünya kupası kadrosu kimler var? Galler kalecisi kim? Galler Teknik direktörü kimdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Dünya kupasının başlamasıyla futbolseverler dünya kupasında mücadele eden takımları araştırmaya başladı. Turnuvanın en dikkat çekici takım olan. Galler milli takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galler milli takımını dünya kupası aday kadrosunda kimler yer alıyor? Galler milli takımı teknik direktörü kim? Galler kalecisi kim? Detaylar haberimizde...

GALLER KALECİSİ KİM?

Galler milli takımının turnuva boyunca kalesini şu isimler koruyacak:Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City).

GALLER TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Ryan Giggs, 3 Eylül 1974), doğumlu Gallerlieski profesyonel futbolcudur. Şu anada Galler milli takını çalıştırmaktadır. Premier League ve İngiliz Futbol Ligi'ndeki 18 yıllık kariyerinde altı farklı kulüp için 550 rekabetçi maça çıktı. Hem bir takıma kaptanlık yaptı hem de İngiliz futbolunun ilk dört liginde birer gol kaydetti.

Ayrıca, Eylül 2006'da uluslararası futboldan emekli olmadan önce, on yıllık uluslararası kariyerinde Galler için 41 kez forma giydi ve bir kez kaptanlık yaptı.

Bir defans oyuncusu olarak kariyerine 1993'te Watford'da başladı ve iki terfide kaptanlık yapacağı, 1997-98'de İkinci Lig şampiyonluğunu ve 1999'da Birinci Lig play-off finalini kazandı. 1999–2000 Premier Lig kampanyasında Sezon. Eylül 2001'de 350.000 £ ücret karşılığında Sheffield United'a satıldı ve kulübün 2003'te Birinci Lig play-off finalinin yanı sıra FA Cup ve Lig Kupası yarı finallerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Şubat 2005'te Coventry City'ye geçmeden önce Temmuz 2004'te Cardiff City ile sözleşme imzaladı. Mayıs 2008'de Chesterfield'a geçmeden ve Mart 2011'de emekliliğini açıklamadan önce Ocak 2008'de Huddersfield Kasabasına katıldı.

Eylül 2014'te başlangıçta bekçi bazında yönetici olarak atanmadan önce Port Vale'de üç yıl koç olarak çalıştı. Mayıs 2016'da, üç yıllık bir sözleşme ile Northampton Kasabasının müdürü olarak atandı, ancak Ocak 2017. Ağustos 2019'da Ryan Giggs liderliğindeki üst düzey takımın müdür yardımcısı olmadan önce iki ay sonra Galler 21 yaş altı menajeri olarak atandı. ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'in A Ligi'ne yükselmesini sağlayan iki galibiyete nezaret etti. Galler'i UEFA Euro 2020'de Son 16'ya ulaşacakları yerde çalıştırdı. Haziran 2022'de Galler'i 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine götürdü.

GALLER DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Galler 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Savunma: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Sorba Thomas (Huddersfield Town)

Forvet: Gareth Bale (Los Angeles), Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest)