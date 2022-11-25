Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Galler - İran maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Galler - İran maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Galler - İran CANLI izle! Galler - İran maçı Full HD İzle! Galler - İran TRT1 YOUTUBE HD canlı izleme linki

Sporseverler tarafından 23 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Galler - İran maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Galler - İran maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Galler - İran maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Galler - İran CANLI izle! Galler - İran maçı Full HD İzle! Galler - İran TRT1 YOUTUBE HD canlı izleme linki!

GALLER - İRAN MAÇI CANLI İZLE

Dünya kupası, Galler - İran maçını canlı izlemek için GALLER - İRAN MAÇI CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.

GALLER - İRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 13:00'da Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER - İRAN MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 13:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4