Galler - İngiltere maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 Galler - İngiltere maçı TRT 1'de değil mi? Galler - İngiltere maçı TRT 1'de mi TRT Yıldız'da mı?

Bugün 2022 Dünya Kupası B grubu Galler - İngiltere maçı oynanacak. Merakla beklenen maçı HD canlı izlemek isteyen seyirciler maçı TRT 1 yayın akışında göremedi. Bunun akabinde, Galler - İngiltere maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 Galler - İngiltere maçı TRT 1'de değil mi? Galler - İngiltere maçı TRT 1'de mi TRT Spor'da mı TRT Yıldız Spor'da mı? araştırması yapılıyor. Peki, Galler - İngiltere neden yok? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Galler - İngiltere maçı yok mu, neden yok? FIFA 2022 Galler - İngiltere maçı TRT 1'de değil mi?

GALLER İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler - İngiltere maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

GALLER İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - İngiltere maçı TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

GALLER İNGİLTERE MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ, NEDEN?

Bu akşamki Galler - İngiltere maçı TRT 1'de değil TRT Spor Yıldız'da yayınlanacaktır. TRT 1'de bugün "Yürek Çıkmazı" dizisi ekranlara gelecek. Diziden dolayı maç TRT Spor Yıldız'da yayınlanacaktır. TRT Spor'da ise İran-ABD maçı oynanacak.